В программе Таємниці ДНК 3 сезон 14 выпуск героиня приехала в Киев из Тбилиси, чтобы найти свою настоящую семью. У Надежды четверо детей, хорошая работа и большой уютный дом. И все же ей всегда хотелось узнать, кем были ее биологические родители. Маленькую Надю удочерила грузинская пара, когда девочке было 8 лет. Она уехала в Грузию вместе с приемными родителями, не взяв с собой ничего, кроме куклы в национальном венке.

В 14 выпуске проекта Таємниці ДНК 3 сезон взрослая Надежда приехала вместе с дочерью в Украину, чтобы найти родственников. Журналистам удалось выйти на след женщины по имени Татьяна, которая может быть родной сестрой Надежды. Однако Татьяна утверждает, что ни она, ни ее мать ни разу не были в городе, где родилась Надя.

Удастся ли Надежде воссоединиться с семьей сегодня? Или же она проделала такой долгий путь зря? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК 3 сезон 14 выпуск от 04.05.2021!

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