В 13 выпуске проекта Таємниці ДНК 15-летний Денис из Кировоградской области ищет своего родного отца. История мальчика может растопить даже ледяное сердце: мать отдала его в детский дом во взрослом возрасте. Женщина сделала выбор между сыном и новым мужем в пользу мужа. Отчим бил Дениса и не хотел, чтобы мальчик жил вместе с ним в одном доме. Тогда Катерина равнодушно избавилась от обузы в лице сына.

Для Дениса это было огромным шоком. Когда мальчик попал в детдом, он был похож на Маугли, а на его теле были следы побоев. В 13 выпуске проекта Тайны ДНК Денис хочет найти кого-то, кто сможет дать ему любовь и заботу. Сможет ли он найти родного отца? Узнайте, оправдаются ли надежды Дениса, – смотрите Тайны ДНК 3 сезон 13 выпуск от 27.04.2021!

Смотреть онлайн Таємниці ДНК 3 сезон выпуск 12 от 20.04.2020