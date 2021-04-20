В 12 выпуске проекта Таємниці ДНК 3 Даша попытается заставить своего бывшего мужа Сергея признать отцовство и начать выплачивать алименты на дочь. В ответ Даше прилетят обвинения в неверности! Сергей и его новая жена Инна уверены: Даша идет на любые манипуляции, чтобы получить деньги от бывшего мужа. Сергей дважды подавал на развод, но судья не брался за дело из-за того, что Даша каждый раз была беременна.

Почему семья бывшего мужа считает, что героиня 12 выпуска проекта Тайны ДНК родила от какого-то таксиста? И почему Даша каждый раз расходится с мужчиной после того, как беременеет? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК 3 сезон 12 выпуск от 20.04.2021!

Смотреть онлайн Таємниці ДНК 3 сезон выпуск 11 от 13.04.2020