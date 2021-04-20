У 12 випуску проєкту Таємниці ДНК 3 Даша спробує змусити свого колишнього чоловіка Сергія визнати батьківство і почати виплачувати аліменти на дочку. У відповідь Даші прилетять звинувачення в невірності! Сергій і його нова дружина Інна впевнені: Даша йде на будь-які маніпуляції, щоб отримати гроші від колишнього чоловіка. Сергій двічі подавав на розлучення, але суддя не брався за справу через те, що Даша кожного разу була вагітна.

Чому родина колишнього чоловіка вважає, що героїня 12 випуску проєкту Таємниці ДНК народила від якогось таксиста? І чому Даша кожного разу розлучається з чоловіком після того, як вагітніє? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 12 випуск від 20.04.2021!

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