У 11 випуску Таємниці ДНК ви знову побачите Сергія Кожухаря, який вже звертався за допомогою проєкту СТБ. Минулого разу він хотів знайти сина, якого залишив одразу ж після народження. Виявилося, що у Сергія дійсно є вже дорослий син Слава, він інвалід, і тому вимагає особливого поводження. Сергій так зрадів тому, що знайшов рідну кров, що вирішив знайти і інших членів своєї родини!

Герой 11 випуску проєкту Таємниці ДНК виріс у прийомній сім'ї та нічого не знає про свою біологічну рідню. Ймовірно, він народився в Херсонській області – це все, що Сергій знає про своє походження. Чи вдасться журналістам і цього разу допомогти чоловікові? Дізнайтеся в програмі Таємниці ДНК 11 випуск від 13.04.2021!

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