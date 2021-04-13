В 11 выпуске Таємниці ДНК вы снова увидите Сергея Кожухаря, который уже обращался за помощью проекта СТБ. В прошлый раз он хотел найти сына, которого оставил сразу же после рождения. Оказалось, что у Сергея действительно есть уже взрослый сын Слава, он инвалид, и потому требует особого обращения. Сергей так обрадовался тому, что нашел родную кровь, что решил найти и остальных членов своей семьи!

Герой 11 выпуска проекта Таємниці ДНК вырос в приемной семье и ничего не знает о своей биологической родне. Вероятно, он родился в Херсонской области – это все, что Сергей знает о своем происхождении. Удастся ли журналистам и на этот раз помочь мужчине? Узнайте в программе Таємниці ДНК 11 выпуск от 13.04.2021!

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