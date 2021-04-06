В 10 выпуске программы Таємниці ДНК 3 сезон Сергей хочет узнать, есть ли у него родные дети. Сейчас он вместе со своей сожительницей Катериной воспитывает пятерых. Троих – от предыдущего брака Сергея, и самого младшенького, Вадима, их общего. Только кто из этих детей на самом деле имеет родство с Сергеем? Покажут результаты теста!

В студии проекта Тайны ДНК Катерина пожалуется, что она теряет мужа из-за лжи его бывшей супруги Любы. Женщина утверждает, что Сергей на самом деле не может иметь детей из-за перенесенной когда-то болезни! Кто же тогда настоящий отец его детей от первого брака? И самое главное – кто отец маленького Вадима? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК от 06.04.2021!

Смотреть онлайн Таємниці ДНК 3 сезон выпуск 9 от 30.03.2020