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Video: Таємниці ДНК сезон 3 – выпуск 10 от 06.04.2021

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 3 сезон. Выпуск 10 от 06 апреля 2021 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК (эфир от 06.04.2021)
Выпуск 10 | 06.04.2021 | Сезон 3

В 10 выпуске программы Таємниці ДНК 3 сезон Сергей хочет узнать, есть ли у него родные дети. Сейчас он вместе со своей сожительницей Катериной воспитывает пятерых. Троих – от предыдущего брака Сергея, и самого младшенького, Вадима, их общего. Только кто из этих детей на самом деле имеет родство с Сергеем? Покажут результаты теста!

В студии проекта Тайны ДНК Катерина пожалуется, что она теряет мужа из-за лжи его бывшей супруги Любы. Женщина утверждает, что Сергей на самом деле не может иметь детей из-за перенесенной когда-то болезни! Кто же тогда настоящий отец его детей от первого брака? И самое главное – кто отец маленького Вадима? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК от 06.04.2021!

Смотреть онлайн Таємниці ДНК 3 сезон выпуск 9 от 30.03.2020

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