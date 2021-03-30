В 9 выпуске проекта Таємниці ДНК Мария хочет узнать, что на самом деле произошло с ее сыном, который 16 лет назад родился мертвым. Женщина получила на руки свидетельство о смерти мальчика, но все равно не поверила в то, что он умер. Мария уверена: ее живого сына украли в роддоме и подменили на чужого ребенка! Оксана лежала в том же роддоме и интересовалась, нет ли у Марии проблем с родами. Беременность героини 9 выпуска проекта Таємниці ДНК протекала нормально, поэтому она удивилась такому вопросу. Десять лет спустя она встретила Оксану и ее сына, который очень сильно похож на саму Марию. Может ли этот мальчик на самом деле быть ребенком Марии? Узнайте в 9 выпуске проекта Таємниці ДНК от 30.03.2021!

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