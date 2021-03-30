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Video: Таємниці ДНК сезон 3 – випуск 9 від 30.03.2021

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 3 сезон. Випуск 9 від 30 березня 2021 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК (ефір від 30.03.2021)
Випуск 9 | 30.03.2021 | Сезон 3

У 9 випуску проєкту Таємниці ДНК Марія хоче дізнатися, що насправді сталося з її сином, який 16 років тому народився мертвим. Жінка отримала на руки свідоцтво про смерть хлопчика, але все одно не повірила в те, що він помер. Марія впевнена: її живого сина вкрали в пологовому будинку і підмінили на чужу дитину! Оксана лежала в тому ж пологовому будинку і цікавилася, чи немає у Марії проблем з пологами. Вагітність героїні 9 випуску проєкту Таємниці ДНК протікала нормально, тому вона здивувалася такому запитанню. Десять років потому вона зустріла Оксану і її сина, який дуже сильно схожий на саму Марію. Чи може цей хлопчик насправді бути дитиною Марії? Дізнайтеся в 9 випуску проєкту Таємниці ДНК від 30.03.2021!

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