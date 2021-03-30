У 9 випуску проєкту Таємниці ДНК Марія хоче дізнатися, що насправді сталося з її сином, який 16 років тому народився мертвим. Жінка отримала на руки свідоцтво про смерть хлопчика, але все одно не повірила в те, що він помер. Марія впевнена: її живого сина вкрали в пологовому будинку і підмінили на чужу дитину! Оксана лежала в тому ж пологовому будинку і цікавилася, чи немає у Марії проблем з пологами. Вагітність героїні 9 випуску проєкту Таємниці ДНК протікала нормально, тому вона здивувалася такому запитанню. Десять років потому вона зустріла Оксану і її сина, який дуже сильно схожий на саму Марію. Чи може цей хлопчик насправді бути дитиною Марії? Дізнайтеся в 9 випуску проєкту Таємниці ДНК від 30.03.2021!

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 8 від 23.03.2021