У 10 випуску програми Таємниці ДНК 3 сезон Сергій хоче дізнатися, чи є у нього рідні діти. Зараз він разом зі своєю співмешканкою Катериною виховує п'ятьох. Трьох – від попереднього шлюбу Сергія, і найменшого, Вадима, їхнього спільного. Тільки хто з цих дітей насправді має спорідненість з Сергієм? Покажуть результати тесту!

У студії проєкту Таємниці ДНК Катерина поскаржиться, що вона втрачає чоловіка через брехню його колишньої дружини Люби. Жінка стверджує, що Сергій насправді не може мати дітей через перенесену колись хворобу! Хто ж тоді справжній батько його дітей від першого шлюбу? І найголовніше – хто батько маленького Вадима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК від 06.04.2021!

Дивитися онлайн Таємниці ДНК 3 сезон випуск 9 від 30.03.2020