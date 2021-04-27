У 13 випуску проєкту Таємниці ДНК 15-річний Денис із Кіровоградської області шукає свого рідного батька. Історія хлопчика може розтопити навіть крижане серце: мати віддала його в дитячий будинок в дорослому віці. Жінка зробила вибір між сином і новим чоловіком на користь чоловіка. Вітчим бив Дениса і не хотів, щоб хлопчик жив разом із ним в одному будинку. Тоді Катерина байдуже позбулася тягаря в особі сина.

Для Дениса це було величезним шоком. Коли хлопчик потрапив в дитбудинок, він був схожий на Мауглі, а на його тілі були сліди побоїв. У 13 випуску проєкту Таємниці ДНК Денис хоче знайти когось, хто зможе дати йому любов і турботу. Чи зможе він знайти рідного батька? Дізнайтеся, чи виправдаються надії Дениса, – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 13 випуск від 27.04.2021!

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