У програмі Таємниці ДНК 3 сезон 14 випуск героїня приїхала до Києва з Тбілісі, щоб знайти свою справжню сім'ю. У Надії четверо дітей, хороша робота і великий затишний будинок. І все ж їй завжди хотілося дізнатися, ким були її біологічні батьки. Маленьку Надю удочерила грузинська пара, коли дівчинці було 8 років. Вона поїхала в Грузію разом із прийомними батьками, не взявши з собою нічого, крім ляльки в національному вінку.

У 14 випуску проєкту Таємниці ДНК 3 сезон доросла Надія приїхала разом із дочкою в Україну, щоб знайти родичів. Журналістам вдалося вийти на слід жінки на ім'я Тетяна, яка може бути рідною сестрою Надії. Однак Тетяна стверджує, що ні вона, ні її мати жодного разу не були в місті, де народилася Надя.

Чи вдасться Надії возз'єднатися з сім'єю сьогодні? Або ж вона пройшла такий довгий шлях даремно? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 14 випуск від 04.05.2021!

Дивитися онлайн Таємниці ДНК 3 сезон випуск 13 від 27.04.2021