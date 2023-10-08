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Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск от 08.10.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 9 от 08 октября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 08.10.2023
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Смотрите онлайн социальный проект Таємниці ДНК 5 сезон 9 выпуск от 08.10.2023 на сайте СТБ.

Игорь Тарасенко обратился в проект, чтобы обрести свою биологическую семью. Мать оставила его в роддоме, и все свое детство Игорь провел в разных интернатах. Жил он в нищете, а потому часто приходилось совершать преступления, чтобы прокормиться.

В проекте Таємниці ДНК 2023 Игорь рассказал, что однажды в детском лагере встретил парня по имени Алексей, у которого была такая же фамилия как и ун него – Тарасенко. Парни очень похожи, а впоследствии выяснили, что в их свидетельствах о рождении указано одинаковое имя матери – Розалия Тарасенко. Генетический тест покажет, действительно ли Игорь и Алексей родные братья в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 9 выпуск от 08.10.2023.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 8 от 01.10.2023

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