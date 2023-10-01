Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 8 выпуск от 01.10.2023

Выпуск 8 | 01.10.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн остросоциальный проект Таємниці ДНК 5 сезон 8 выпуск от 01.10.2023 на сайте СТБ. Сегодня вас ждет удивительная история матери-одиночки Даши, которая поразит своей силой духа и непоколебимой верой в лучшее будущее для себя и своих детей.

Пять лет назад жизнь активной Даши изменилась навсегда. Женщина попала в автомобильную аварию, которая стала для нее роковой. В проекте Таємниці ДНК 2023 вы узнаете, что Даша прикована к инвалидной коляске и вынуждена постоянно находиться в специальном пансионате, где за ней ухаживают специалисты.

В программу Даша обратилась, чтобы найти родных брата и сестру, с которыми еще в детстве потерялась связь. Дочери Даши находятся в приемной семье, но женщина мечтает, чтобы девочки смогли иметь родных тетю и дядю. Оправдаются ли надежды Даши? Смотрите прямо сейчас в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 8 выпуск от 01.10.2023.

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