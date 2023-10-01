Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 8 випуск від 01.10.2023

Випуск 8 | 01.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 8 випуск від 01.10.2023 на сайті СТБ. Сьогодні на вас чекає дивовижна історія матері-одиначки Даші, яка вразить своєю силою духу та непохитною вірою в краще майбутнє для себе та своїх дітей.

Пʼять років тому життя активної Даші змінилося назавжди. Жінка потрапила в автомобільну аварію, яка стала для неї фатальною. В проєкті Таємниці ДНК 2023 ви дізнаєтесь, що Даша прикута до інвалідного візка та вимушена постійно знаходитись в спеціальному пансіонаті, де за нею доглядають спеціалісти.

В програму Даша звернулася, щоб знайти рідних брата та сестру, з якими ще в дитинстві втратився звʼязок. Доньки Даші наразі знаходяться в прийомній родині, але жінка мріє, щоб дівчатка змогли мати рідних тітку та дядька. Чи справдяться надії Даші? Дивіться просто зараз в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 8 випуск від 01.10.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 7 від 24.09.2023