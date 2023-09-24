Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 7 випуск від 24.09.2023

Випуск 7 | 24.09.2023 | Сезон 5

В проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023 ви дізнаєтеся, що таке – жити зі своїм найлютішим ворогом.

Невгамовна свекруха – ось так описує Олена матір свого покійного чоловіка. Після смерті Віктора Олена залишилася сам на сам з Ніною, яка робить все для того, щоб перетворити життя Олени на пекло.

В програмі Таємниці ДНК 2023 Олена розповіла, що Ніна не вірить, що маленький Богданчик – її біологічний онук. Ба більше, постійно скаржиться на Олену до соціальних служб і мріє, щоб Богдана забрали у рідної матері! Цьому конфлікті має настати кінець й це трапиться просто зараз в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 6 від 17.09.2023