Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - дивитись онлайн 6 випуск від 17.09.2023

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Випуск 6 від 17 вересня 2022 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК ефір від 17.09.2023
Дивіться також
Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 6 випуск від 17.09.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 5 від 10.09.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 6 випуск від 17.09.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 4 від 03.09.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 6 випуск від 17.09.2023
Таємниці ДНК

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 14 від 04.06.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 6 випуск від 17.09.2023
Таємниці ДНК

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 13 від 28.05.2023
Таємниці ДНК Випуск 6 Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 6 від 17.09.2023
Випуск 6 | 17.09.2023 | Сезон 5

Вітаємо в гостросоціальній програмі Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023 на сайті СТБ. Команда проєкту цілий рік розслідувала справу нашого сьогоднішнього героя, щоб наприкінці відкрити найочікуваніший конверт в його житті – конверт з результатами генетичної експертизи.

Михайлу з Одеси було всього 6 років, коли він загубився недалеко від свого дому. Хлопчик вийшов на ринок за хлібом, а дорогу додому згадати вже не зміг. В проєкті Таємниці ДНК 2023 вже дорослий Михайло розповів, як поневірявся по інтернатах та не розумів, чому ніхто з рідних його не шукає.

Дівчина Михайла сама написала команді проєкту, адже мріє, щою коханий дізнався правду про своє минуле. Просто зараз результат річного розслідування ви побачите в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 5 від 10.09.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати