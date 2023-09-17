Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 6 випуск від 17.09.2023

Випуск 6 | 17.09.2023 | Сезон 5

Вітаємо в гостросоціальній програмі Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023 на сайті СТБ. Команда проєкту цілий рік розслідувала справу нашого сьогоднішнього героя, щоб наприкінці відкрити найочікуваніший конверт в його житті – конверт з результатами генетичної експертизи.

Михайлу з Одеси було всього 6 років, коли він загубився недалеко від свого дому. Хлопчик вийшов на ринок за хлібом, а дорогу додому згадати вже не зміг. В проєкті Таємниці ДНК 2023 вже дорослий Михайло розповів, як поневірявся по інтернатах та не розумів, чому ніхто з рідних його не шукає.

Дівчина Михайла сама написала команді проєкту, адже мріє, щою коханий дізнався правду про своє минуле. Просто зараз результат річного розслідування ви побачите в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 6 випуск від 17.09.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 5 від 10.09.2023