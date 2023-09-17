Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 6 выпуск от 17.09.2023

Выпуск 6 | 17.09.2023 | Сезон 5

Приветствуем в остросоциальной программе Таємниці ДНК 5 сезон 6 выпуск от 17.09.2023 на сайте СТБ. Команда проекта круглогодично расследовала дело нашего сегодняшнего героя, чтобы в конце открыть самый ожидаемый конверт в его жизни – конверт с результатами генетической экспертизы.

Михаилу из Одессы было всего 6 лет, когда он потерялся недалеко от своего дома. Мальчик вышел на рынок за хлебом, а дорогу домой вспомнить уже не смог. В проекте Таємниці ДНК 2023 уже взрослый Михаил рассказал, как скитался по интернатам и не понимал, почему никто из родных его не ищет.

Девушка Михаила сама написала команде проекта, ведь мечтает, что любимый узнал правду о своем прошлом. Просто сейчас результат годового расследования вы увидите в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 6 выпуск от 17.09.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 5 от 10.09.2023