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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 6 выпуск от 17.09.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 6 от 17 сентября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 17.09.2023
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Приветствуем в остросоциальной программе Таємниці ДНК 5 сезон 6 выпуск от 17.09.2023 на сайте СТБ. Команда проекта круглогодично расследовала дело нашего сегодняшнего героя, чтобы в конце открыть самый ожидаемый конверт в его жизни – конверт с результатами генетической экспертизы.

Михаилу из Одессы было всего 6 лет, когда он потерялся недалеко от своего дома. Мальчик вышел на рынок за хлебом, а дорогу домой вспомнить уже не смог. В проекте Таємниці ДНК 2023 уже взрослый Михаил рассказал, как скитался по интернатам и не понимал, почему никто из родных его не ищет.

Девушка Михаила сама написала команде проекта, ведь мечтает, что любимый узнал правду о своем прошлом. Просто сейчас результат годового расследования вы увидите в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 6 выпуск от 17.09.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 5 от 10.09.2023

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