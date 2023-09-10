Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 5 выпуск от 10.09.2023

Выпуск 5 | 10.09.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн социальный проект Таємниці ДНК 5 сезон 5 выпуск от 10.09.2023 на сайте СТБ. Этот выпуск еще раз подтвердит, что журналисты проекта способны делать то, что не под силу полицейским. Прямо сейчас вас ждет настоящее детективное расследование!

К нам обратилась 65-летняя Елена из Донбасса, которая хочет провести генетическую экспертизу… мумии. Правоохранители из ее города утверждают, что это усохшее тело является ее исчезнувшим год назад сыном Алексеем. Однако Елена им не верит: мумия значительно меньше ее высокого сына, а рука, на которой были редкие татуировки, у мумии отсутствует. Елена думает, что полицейские специально ее отрезали, чтобы выдать тело за Алексея.

Однако генетическая экспертиза расставит все по своим местам. Вы узнаете, кому принадлежит найденное тело и куда на самом деле исчез пропавший без вести Алексей. Все это не пропустите в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 5 выпуск от 10.09.2023.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 4 от 03.09.2023