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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск от 03.09.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 4 от 03 сентября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 03.09.2023
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Смотрите онлайн остросоциальный проект Тайны ДНК 5 сезон 4 выпуск от 03.09.2023 на сайте СТБ. В проект обратилась 19-летняя мать-одиночка Наталья, мечтающая сделать генетический тест и узнать, кто является биологическим отцом ее 2-летнего сына Захара.

Проблема в том, что потенциальный отец – дядя Натали Санвел, муж ее родной тети. Их отношения начались, когда Наталье было всего 13 лет. Несмотря на то, что первый интим между ними был явно не с согласия, Наталья призналась, что позже испытывала романтические чувства к Санвелу. Отец не уделял Наталье достаточно внимания, а в Санвеле девушка нашла опору и поддержку. Так действительно ли дядя является отцом Захара? Смотрите в проекте Тайны ДНК 5 сезон 4 выпуск от 03.09.2023.

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