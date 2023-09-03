Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 4 выпуск от 03.09.2023

Выпуск 4 | 03.09.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн остросоциальный проект Тайны ДНК 5 сезон 4 выпуск от 03.09.2023 на сайте СТБ. В проект обратилась 19-летняя мать-одиночка Наталья, мечтающая сделать генетический тест и узнать, кто является биологическим отцом ее 2-летнего сына Захара.

Проблема в том, что потенциальный отец – дядя Натали Санвел, муж ее родной тети. Их отношения начались, когда Наталье было всего 13 лет. Несмотря на то, что первый интим между ними был явно не с согласия, Наталья призналась, что позже испытывала романтические чувства к Санвелу. Отец не уделял Наталье достаточно внимания, а в Санвеле девушка нашла опору и поддержку. Так действительно ли дядя является отцом Захара? Смотрите в проекте Тайны ДНК 5 сезон 4 выпуск от 03.09.2023.

Смотрите онлайн Тайны ДНК. Выпуск 3 от 20.02.2022