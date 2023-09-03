Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 4 випуск від 03.09.2023

Випуск 4 | 03.09.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023 на сайті СТБ. В проєкт звернулася 19-річна мати-одиначка Наталя, яка мріє зробити генетичний тест і дізнатися, хто є біологічним батьком її 2-річного сина Захара.

Проблема є в тому, що потенційний батько – дядько Наталі Санвел, чоловік її рідної тітки. Їхні стосунки почалися, коли Наталці було всього 13 років. Попри те, що перший інтим між ними був явно не зі згоди, Наталка зізналася, що пізніше мала романтичні почуття до Санвела. Батько не приділяв Наталці достатньо уваги, а в Санвелові дівчина знайшла опору та підтримку. То ж чи справді дядько є батьком Захара? Дивіться в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 4 випуск від 03.09.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 3 від 20.02.2022