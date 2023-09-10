Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 5 випуск від 10.09.2023

Випуск 5 | 10.09.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023 на сайті СТБ. Цей випуск вкотре засвідчить, що журналісти проєкту здатні робити те, що не під силу поліцейським. Просто зараз на вас чекає справжнє детективне розслідування!

До нас звернулася 65-річна Олена з Донеччини, яка хоче провести генетичну експертизу… мумії. Правоохоронці з її міста стверджують, що це всохше тіло є її зниклим рік тому сином Олексієм. Однак Олена їм не вірить: мумія значно менша за її високого сина, а рука, на якій були рідкісні татуювання, в мумії відсутня. Олена думає, що поліціянти спеціально її відтяли, щоб видати тіло за Олексія.

Однак генетична експертиза розставить все на свої місця. Ви дізнаєтесь, кому належить знайдене тіло та куди насправді подівся зниклий безвісти Олексій. Все це не пропустіть в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 4 від 03.09.2023