Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - дивитись онлайн 5 випуск від 10.09.2023

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Випуск 5 від 10 вересня 2022 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК ефір від 10.09.2023
Дивіться також
Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 5 випуск від 10.09.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 4 від 03.09.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 5 випуск від 10.09.2023
Таємниці ДНК

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 14 від 04.06.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 5 випуск від 10.09.2023
Таємниці ДНК

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 13 від 28.05.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 5 випуск від 10.09.2023
Таємниці ДНК

ДНК. Свої 2 сезон – випуск 12 від 21.05.2023
Таємниці ДНК Випуск 5 Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 5 від 10.09.2023
Випуск 5 | 10.09.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023 на сайті СТБ. Цей випуск вкотре засвідчить, що журналісти проєкту здатні робити те, що не під силу поліцейським. Просто зараз на вас чекає справжнє детективне розслідування!

До нас звернулася 65-річна Олена з Донеччини, яка хоче провести генетичну експертизу… мумії. Правоохоронці з її міста стверджують, що це всохше тіло є її зниклим рік тому сином Олексієм. Однак Олена їм не вірить: мумія значно менша за її високого сина, а рука, на якій були рідкісні татуювання, в мумії відсутня. Олена думає, що поліціянти спеціально її відтяли, щоб видати тіло за Олексія.

Однак генетична експертиза розставить все на свої місця. Ви дізнаєтесь, кому належить знайдене тіло та куди насправді подівся зниклий безвісти Олексій. Все це не пропустіть в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 5 випуск від 10.09.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 4 від 03.09.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати