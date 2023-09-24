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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 7 выпуск от 24.09.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 7 от 24 сентября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 24.09.2023
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В проекте Таємниці ДНК 5 сезон 7 выпуск от 24.09.2023 вы узнаете, что такое – жить со своим злейшим врагом.

Неугомонная свекровь – вот так описывает Елена мать своего покойного мужа. После смерти Виктора Елена осталась один на один с Ниной, которая делает все для того, чтобы превратить жизнь Елены в ад.

В программеТаємниці ДНК 2023 Елена рассказала, что Нина не верит, что маленький Богданчик – ее биологический внук. Более того, постоянно жалуется на Елену в социальные службы и мечтает, чтобы Богдана забрали у родной матери! Этому конфликту должно наступить конец и это случится прямо сейчас в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 7 выпуск от 24.09.2023.

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