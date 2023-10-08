Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 9 випуск від 08.10.2023

Випуск 9 | 08.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023 на сайті СТБ.

Ігор Тарасенко звернувся в проєкт, щоб знайти свою біологічну родину. Мати залишила його в пологовому будинку, й все своє дитинство Ігор провів в різних інтернатах. Жив він у злиднях, а тому часто доводилось скоювати злочини, щоб прохарчуватися.

В проєкті Таємниці ДНК 2023 Ігор розповів, що одного разу в дитячому таборі зустрів хлопця на імʼя Олексій, який мав таке саме прізвище як і він – Тарасенко. Хлопці надзвичайно схожі, а згодом зʼясували, що в їхніх свідоцтвах про народження вказане однакове імʼя матері – Розалія Тарасенко. Генетичний тест покаже, чи дійсно Ігор та Олексій рідні брати в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 8 від 01.10.2023