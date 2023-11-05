Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 13 выпуск от 05.11.2023

Выпуск 13 | 05.11.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Таємниці ДНК 5 сезон 13 выпуск от 05.11.2023 на сайте СТБ. Для Анны из Кривого Рога генетическая экспертиза почти вопрос жизни и смерти. Ведь именно от ее результатов зависит, окажется ли она на улице с 5-месячной дочерью на руках.

В проекте Таємниці ДНК 2023 Анна рассказала, что с вдвое старшим ее Виктором отношения развивались быстро. Мужчина заявил, что сын у него уже есть, теперь он хочет дочь. Однако сразу, как узнал о беременности Анны, решил разорвать отношения.

С момента знакомства Анна проживала в квартире Виктора, однако без него. И даже после разрыва мужчина разрешил Анне и новорожденной девочке проживать там. Однако поставил условие – сделать тест ДНК, чтобы убедиться, что ребенок от него. Результат этой экспертизы вы узнаете прямо сейчас в Таємниці ДНК 5 сезон 13 выпуск от 05.11.2023.

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