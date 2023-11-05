Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск от 05.11.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 13 от 05 ноября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 05.11.2023
Смотрите также
Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 13 выпуск от 05.11.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – выпуск 12 от 29.10.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 13 выпуск от 05.11.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – выпуск 11 от 22.10.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 13 выпуск от 05.11.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – выпуск 10 от 15.10.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон — смотреть онлайн 13 выпуск от 05.11.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – выпуск 9 от 08.10.2023
Таємниці ДНК Выпуск 13 Таємниці ДНК сезон 5 – выпуск 13 от 05.11.2023
Выпуск 13 | 05.11.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Таємниці ДНК 5 сезон 13 выпуск от 05.11.2023 на сайте СТБ. Для Анны из Кривого Рога генетическая экспертиза почти вопрос жизни и смерти. Ведь именно от ее результатов зависит, окажется ли она на улице с 5-месячной дочерью на руках.

В проекте Таємниці ДНК 2023 Анна рассказала, что с вдвое старшим ее Виктором отношения развивались быстро. Мужчина заявил, что сын у него уже есть, теперь он хочет дочь. Однако сразу, как узнал о беременности Анны, решил разорвать отношения.

С момента знакомства Анна проживала в квартире Виктора, однако без него. И даже после разрыва мужчина разрешил Анне и новорожденной девочке проживать там. Однако поставил условие – сделать тест ДНК, чтобы убедиться, что ребенок от него. Результат этой экспертизы вы узнаете прямо сейчас в Таємниці ДНК 5 сезон 13 выпуск от 05.11.2023.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 12 от 29.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить