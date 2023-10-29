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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 12 выпуск от 29.10.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 12 от 29 октября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 29.10.2023
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Выпуск 12 | 29.10.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн социальный проект Таємниці ДНК 5 сезон 12 выпуск от 29.10.2023, который помогает раскрыть правду о наших героях и их близких с помощью генетической экспертизы.

В программу обратилась 60-летняя Ольга, которая половину своей жизни задает себе каждый день один и тот же вопрос: действительно ли 30 лет назад в роддоме умер ее новорожденный сын? В проекте Таємниці ДНК 2023 Ольга и ее муж рассказали, что уверены – они стали жертвами преступной схемы, разоблаченной во Львовской области в 90-х годах прошлого века.

Что это за преступная схема? Действительно ли жив сын Ольги? И кто еще мог стать жертвами похитителей детей? Смотрите в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 12 выпуск от 29.10.2023.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 11 от 22.10.2023

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