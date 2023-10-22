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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск от 22.10.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 11 от 22 октября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 22.10.2023
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Лариса (48 лет) из Кривого Рога хочет найти свою биологическую семью, ведь именно это перед смертью попросила ее сделать приемная мама. У Ларисы на руках были документы с именами кровных родителей, но когда она нашла их, то оказалось, что они просто тезки. Однако есть еще одна зацепка – в Кривом Роге Ларису постоянно путают с другой женщиной. И по словам знакомых незнакомка как две капли воды похожа на героиню проекта Таємниці ДНК 2023.

Кем окажутся друг другу две очень похожие между собой женщины – потерянными сестрами или чужими людьми? Ответ как всегда прозвучит в конце выпуска, когда будет открыт конверт с результатами генетической экспертизы. Смотрите финал этой истории в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 11 выпуск от 22.10.2023.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 10 от 15.10.2023

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