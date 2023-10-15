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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - смотреть онлайн 10 выпуск от 15.10.2023

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Выпуск 10 от 15 октября 2022 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК эфир от 15.10.2023
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Вы смотрите проект Таємниці ДНК 5 сезон 10 выпуск от 15.10.2023, в котором разворачивается настоящая Санта-Барбара! Точнее сказать, драма со страстями в стиле произведения «Кайдашева сімʼя». А центром всего конфликта является Давид – мальчик, чьи родители и мачеха никак не могут найти общий язык.

В проект обратилась Юлия из Кировоградщины, которая уже два года находится в отношениях с Юрой. Обручиться им мешает давний конфликт. У Юрки есть ребенок от первого брака, сын Давид, но Юлия не уверена, что он ему родной. В проекте Таємниці ДНК 2023 женщина рассказала, что мать мальчика Наталья просто хочет взыскать с Юры алименты в размере 30 000 гривен.

В студии проекта появится и сама Наталья, у которой нет никаких сомнений в том, что именно Юра является отцом Давида. Что покажет генетическая экспертиза? Смотрите в проекте Таємниці ДНК 5 сезон 10 выпуск от 15.10.2023.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 9 от 08.10.2023

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