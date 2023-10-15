Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 15.10.2023

Випуск 10 | 15.10.2023 | Сезон 5

Ви дивитесь проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023, в якому розгортається справжня Санта-Барбара! Чи точніше сказати, драма з пристрастями в стилі твору «Кайдашева сім’я». А центром всього конфлікту є Давид – хлопчик, чиї батьки та мачуха ніяк не можуть порозумітися.

В проєкт звернулася Юлія з Кіровоградщини, яка вже два роки перебуває у стосунках з Юрком. Побратися їм заважає давній конфлікт. Юрко має дитину від першого шлюбу, сина Давида, але Юлія не впевнена, що він йому рідний. В проєкті Таємниці ДНК 2023 жінка розповіла, що мати хлопчика Наталя просто хоче стягнути з Юри аліменти в розмірі 30 000 гривень.

В студії проєкту з’явиться й сама Наталя, яка немає жодних сумнівів в тому, що саме Юра є батьком Давида. Тож що покаже генетична експертиза? Дивіться в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 9 від 08.10.2023