Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Серіали
Серіали
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - дивитись онлайн 10 випуск від 15.10.2023

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Випуск 10 від 15 жовтня 2022 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК ефір від 15.10.2023
Дивіться також
Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 15.10.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 9 від 08.10.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 15.10.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 8 від 01.10.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 15.10.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 7 від 24.09.2023

 Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 10 випуск від 15.10.2023
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 6 від 17.09.2023
Таємниці ДНК Випуск 10 Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 10 від 15.10.2023
Випуск 10 | 15.10.2023 | Сезон 5

Ви дивитесь проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023, в якому розгортається справжня Санта-Барбара! Чи точніше сказати, драма з пристрастями в стилі твору «Кайдашева сім’я». А центром всього конфлікту є Давид – хлопчик, чиї батьки та мачуха ніяк не можуть порозумітися.

В проєкт звернулася Юлія з Кіровоградщини, яка вже два роки перебуває у стосунках з Юрком. Побратися їм заважає давній конфлікт. Юрко має дитину від першого шлюбу, сина Давида, але Юлія не впевнена, що він йому рідний. В проєкті Таємниці ДНК 2023 жінка розповіла, що мати хлопчика Наталя просто хоче стягнути з Юри аліменти в розмірі 30 000 гривень.

В студії проєкту з’явиться й сама Наталя, яка немає жодних сумнівів в тому, що саме Юра є батьком Давида. Тож що покаже генетична експертиза? Дивіться в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 10 випуск від 15.10.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 9 від 08.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати