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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - дивитись онлайн 11 випуск від 22.10.2023

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Випуск 11 від 22 жовтня 2022 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК ефір від 22.10.2023
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Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023 на сайті СТБ.

Лариса (48 років) з Кривого Рогу хоче знайти свою біологічну родину, адже саме це перед смертю її попросила зробити прийомна мама. У Лариси на руках були документи з іменами кровних батьків, але коли вона знайшла їх, то виявилося, що вони просто тезки. Проте є ще одна зачіпка – в Кривому Розі Ларису постійно плутають з іншою жінкою. І за словами знайомих, незнайомка як дві краплі води схожа на героїню проєкту Таємниці ДНК 2023.

Ким виявляться одна одній дві дуже схожі між собою жінки – загубленими сестрами чи чужими людьми? Відповідь як завжди пролунає наприкінці випуску, коли буде відкрито конверт з результатами генетичної експертизи. Дивіться фінал цієї історії в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 10 від 15.10.2023

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