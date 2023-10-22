Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 11 випуск від 22.10.2023

Випуск 11 | 22.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023 на сайті СТБ.

Лариса (48 років) з Кривого Рогу хоче знайти свою біологічну родину, адже саме це перед смертю її попросила зробити прийомна мама. У Лариси на руках були документи з іменами кровних батьків, але коли вона знайшла їх, то виявилося, що вони просто тезки. Проте є ще одна зачіпка – в Кривому Розі Ларису постійно плутають з іншою жінкою. І за словами знайомих, незнайомка як дві краплі води схожа на героїню проєкту Таємниці ДНК 2023.

Ким виявляться одна одній дві дуже схожі між собою жінки – загубленими сестрами чи чужими людьми? Відповідь як завжди пролунає наприкінці випуску, коли буде відкрито конверт з результатами генетичної експертизи. Дивіться фінал цієї історії в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 10 від 15.10.2023