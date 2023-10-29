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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - дивитись онлайн 12 випуск від 29.10.2023

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Випуск 12 від 29 жовтня 2022 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК ефір від 29.10.2023
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Випуск 12 | 29.10.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023, який допомагає розкрити правду про наших героїв та їхніх близьких за допомогою генетичної експертизи.

До програми звернулася 60-річна Ольга, яка половину свого життя ставить собі кожен день одне й те саме питання: чи дійсно 30 років тому в пологовому будинку помер її новонароджений син? В проєкті Таємниці ДНК 2023 Ольга та її чоловік розповіли, що впевнені, – вони стали жертвами злочинної схеми, яку викрили на Львівщині в 90-х роках минулого століття.

Що це за злочинна схема? Чи дійсно живий син Ольги? Та хто ще міг стати жертвами викрадачів дітей? Дивіться в проєкті Таємниці ДНК 5 сезон 12 випуск від 29.10.2023.

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