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Таємниці ДНК

Video: Таємниці ДНК 5 сезон - дивитись онлайн 13 випуск від 05.11.2023

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон. Випуск 13 від 05 листопада 2022 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК ефір від 05.11.2023
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Дивіться онлайн проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023 на сайті СТБ. Для Анни з Кривого Рогу генетична експертиза майже питання життя та смерті. Адже саме від її результатів залежить, чи опиниться вона на вулиці з 5-місячною донькою на руках.

У проєкті Таємниці ДНК 2023 Анна розповіла, що з вдвічі старшим за неї Віктором стосунки розвивалися швидко. Чоловік заявив, що син в нього вже є, тепер він хоче донечку. Проте одразу, як дізнався про вагітність Анни, то вирішив розірвати стосунки.

Від моменту знайомства Анна проживала в квартирі Віктора, проте без нього. І навіть після розриву чоловік дозволив Анні та новонародженій дівчинці проживати там. Однак поставив умову – зробити тест ДНК, щоб впевнитись, що дитина від нього. Результат цієї експертизи ви дізнаєтеся просто зараз в Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023.

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