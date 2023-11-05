Таємниці ДНК 5 сезон – дивитись онлайн 13 випуск від 05.11.2023

Випуск 13 | 05.11.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023 на сайті СТБ. Для Анни з Кривого Рогу генетична експертиза майже питання життя та смерті. Адже саме від її результатів залежить, чи опиниться вона на вулиці з 5-місячною донькою на руках.

У проєкті Таємниці ДНК 2023 Анна розповіла, що з вдвічі старшим за неї Віктором стосунки розвивалися швидко. Чоловік заявив, що син в нього вже є, тепер він хоче донечку. Проте одразу, як дізнався про вагітність Анни, то вирішив розірвати стосунки.

Від моменту знайомства Анна проживала в квартирі Віктора, проте без нього. І навіть після розриву чоловік дозволив Анні та новонародженій дівчинці проживати там. Однак поставив умову – зробити тест ДНК, щоб впевнитись, що дитина від нього. Результат цієї експертизи ви дізнаєтеся просто зараз в Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 12 від 29.10.2023