ДНК. Свої — смотреть онлайн 9 выпуск от 25.12.2022

Выпуск 9 | 25.12.2022 | 2022

Смотрите онлайн социальный проект ДНК. Свої 2022 выпуск 9 от 25.12.2022, в котором вы в очередной раз убедитесь, что херсонцы – невероятные люди. В сегодняшнем выпуске программы речь пойдет о 28-летней медсестре Херсонской больницы Ольге Дмитруке. Первые месяцы оккупации города эта отважная девушка круглосуточно ухаживала за пациентами, уделяя особое внимание тяжело раненым военным.

В программе ДНК. Свої 2022 Ольга рассказала, что больше всего подружилась с двумя военными – Викторией и Дмитрием. Девушка хочет, чтобы журналисты проекта нашли ее новых друзей, с которыми резко пропала связь. Прямо сейчас в 9 выпуске от 25.12.2022 программы ДНК. Свої 2022 вы услышите истории настоящих героев

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Смотрите онлайн: ДНК. Свої выпуск 8 от 25.12.2022