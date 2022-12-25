ДНК. Свої — смотреть онлайн 8 выпуск от 25.12.2022

Выпуск 8 | 25.12.2022 | 2022

История дружбы и стойкости, которая поражает до глубины души, – смотрите онлайн ДНК. Свої 2022 выпуск 8 от 25.12.2022! Алина Глобчанская обратилась за помощью команды ДНК. Свої 2022, чтобы найти коллег, которые стали для нее семьей посреди ада в Мариуполе. Они вместе работали врачами скорой помощи и спасали жизни мариупольцев после вражеских обстрелов.

После спасения из оккупации Алина потеряла связь с друзьями, поэтому мечтает снова найти их. Команда журналистов СТБ провела собственное расследование, чтобы узнать судьбу тех, кто выехал из города, и тех, кто в нем остался. Какие невероятные истории расскажут молодые врачи? Удастся ли найти всех фельдшеров? Все ли смогли выжить? Узнайте трогательную историю настоящей дружбы прямо сейчас – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2022 выпуск 8 от 25.12.2022 на сайте СТБ.

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