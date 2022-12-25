Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої - смотреть онлайн 8 выпуск от 25.12.2022

Смотрите онлайн ДНК. Свої 2022. Выпуск 8 от 25 декабря 2022 - смотрите онлайн 8 выпуск ДНК. Свої эфир от 25.12.2022
Смотрите также
ДНК. Свої — смотреть онлайн 8 выпуск от 25.12.2022
ДНК. Свої

ДНК. Свої – 9 выпуск от 25.12.2022

 ДНК. Свої — смотреть онлайн 8 выпуск от 25.12.2022
ДНК. Свої

ДНК. Свої – 7 выпуск от 18.12.2022

 ДНК. Свої — смотреть онлайн 8 выпуск от 25.12.2022
ДНК. Свої

ДНК. Свої – 6 выпуск от 11.12.2022

 ДНК. Свої — смотреть онлайн 8 выпуск от 25.12.2022
ДНК. Свої

ДНК. Свої – 5 выпуск от 04.12.2022
ДНК. Свої Выпуск 8 ДНК. Свої – 8 выпуск от 25.12.2022
Выпуск 8 | 25.12.2022 | 2022

История дружбы и стойкости, которая поражает до глубины души, – смотрите онлайн ДНК. Свої 2022 выпуск 8 от 25.12.2022! Алина Глобчанская обратилась за помощью команды ДНК. Свої 2022, чтобы найти коллег, которые стали для нее семьей посреди ада в Мариуполе. Они вместе работали врачами скорой помощи и спасали жизни мариупольцев после вражеских обстрелов.

После спасения из оккупации Алина потеряла связь с друзьями, поэтому мечтает снова найти их. Команда журналистов СТБ провела собственное расследование, чтобы узнать судьбу тех, кто выехал из города, и тех, кто в нем остался. Какие невероятные истории расскажут молодые врачи? Удастся ли найти всех фельдшеров? Все ли смогли выжить? Узнайте трогательную историю настоящей дружбы прямо сейчас – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2022 выпуск 8 от 25.12.2022 на сайте СТБ.

ДНК. Свої все выпуски

Смотрите онлайн: ДНК. Свої выпуск 7 от 18.12.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить