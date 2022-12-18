ДНК. Свої — смотреть онлайн 7 выпуск от 18.12.2022

Выпуск 7 | 18.12.2022 | 2022

Смотрите онлайн социальный проект телеканала СТБ ДНК. Свої 2022 выпуск 7 от 18.12.2022. Программа, которая помогает украинцам искать тех, с кем они потеряли связь из-за полномасштабной войны.

Юрий Кузнецов из Изюма до нашествия рашистов был обычным травматологом в местной больнице, но теперь он настоящий герой для десятков человек. В подвале медицинского учреждения Юрий Евгеньевич несколько месяцев заботился о пациентах, пока город был в оккупации.

Теперь в студии программы ДНК. Свої соберутся пациенты врача Кузнецова, которые расскажут о подвиге своего спасителя и встретятся с ним снова, чтобы поблагодарить за спасенную жизнь. Смотрите выпуск 7 от 18.12.2022 г. проекта ДНК. Свої об Изюмском герое.

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Смотрите онлайн: ДНК. Свої выпуск 6 от 11.12.2022