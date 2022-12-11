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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої - смотреть онлайн 6 выпуск от 11.12.2022

Смотрите онлайн ДНК. Свої 2022. Выпуск 6 от 11 декабря 2022 - смотрите онлайн 6 выпуск ДНК. Свої эфир от 11.12.2022
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Выпуск 6 | 11.12.2022 | 2022

Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2022 выпуск 6 от 11.12.2022, в котором услышите историю жителя Рубежного Олега.

Мужчина чудом выжил после того, как у его дома рашисты взорвали цистерны с газом – родная улица Олега была полностью уничтожена. Спасся мужчина благодаря своей соседке, которая в полуобморочном состоянии привела помощь в нужное место. В программе ДНК. Свої 2022 Олег мечтает еще раз увидеть эту смелую женщину, а также хочет встретиться с хирургиней Оксаной, спасшей руку Олега.

Также главный герой 6 выпуска от 11.12.2022 г. программе ДНК. Свої 2022 мечтает найти своих биологических родителей, ведь его приемные мама и папа погибли во время полномасштабного вторжения. Состоится ли эта встреча? Узнаете прямо сейчас.

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