ДНК. Свої — смотреть онлайн 5 выпуск от 04.12.2022

Выпуск 5 | 04.12.2022 | 2022

Смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2022 выпуск 5 от 04.12.2022, который помогает украинцам находить их родных и друзей. Сегодня вы услышите историю самой известной воспитательницы детского сада Елены Наумовой. С самого начала полномасштабного вторжения россии в Украину Елена снимала видео для социальных сетей, в которых рассказывала, что происходит в оккупированном Херсоне.

Смелая учительница стала мишенью для рашистов, которые однажды надели женщине на голову пакет и отправили на печально известный «подвал». В программе ДНК. Свої 2022 выпуск 5 от 04.12.2022 Елена Наумова расскажет о страшных днях в плену и невероятном спасении.

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Смотрите онлайн: ДНК. Свої выпуск 4 от 27.11.2022