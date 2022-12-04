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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої - дивитись онлайн 5 випуск від 04.12.2022

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2022. Випуск 5 від 4 грудня 2022 - дивитись онлайн 5 випуск ДНК. Свої ефір від 04.12.2022
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Випуск 5 | 04.12.2022 | 2022

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 5 від 04.12.2022, який допомагає українцям знаходити їхніх рідних та друзів. Сьогодні ви почуєте історії найвідомішої виховательки дитячого садочка Олени Наумової. Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Олена знімала відео для соціальних мереж, в яких розповідала, що відбувається в окупованому Херсоні.

Смілива вчителька стала мішенню для рашистів, які одного дня наділи жінці на голову пакет та відправили на сумнозвісний «підвал». В програмі ДНК. Свої 2022 випуск 5 від 04.12.2022 Олена Наумова розповість про страшні дні в полоні та неймовірний порятунок.

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