ДНК. Свої – дивитись онлайн 5 випуск від 04.12.2022

Випуск 5 | 04.12.2022 | 2022

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 5 від 04.12.2022, який допомагає українцям знаходити їхніх рідних та друзів. Сьогодні ви почуєте історії найвідомішої виховательки дитячого садочка Олени Наумової. Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Олена знімала відео для соціальних мереж, в яких розповідала, що відбувається в окупованому Херсоні.

Смілива вчителька стала мішенню для рашистів, які одного дня наділи жінці на голову пакет та відправили на сумнозвісний «підвал». В програмі ДНК. Свої 2022 випуск 5 від 04.12.2022 Олена Наумова розповість про страшні дні в полоні та неймовірний порятунок.

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Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 4 від 27.11.2022