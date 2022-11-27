ДНК. Свої – дивитись онлайн 4 випуск від 27.11.2022

Выпуск 4 | 27.11.2022 | 2022

Не пропустіть соціальний проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 4 від 27.11.2022, в якому команда програми допомагає героям знайти своїх зниклих під час повномасштабного вторгнення рідних.

До команди ДНК. Свої 2022 звернулася 73-річна Віра Миколаєнко, яка хвилюється за долю своїх родичів у Луганській та Донецькій областях. Віра Іванівна шукає рідного брата Віктора з Рубіжного та двоюрідну сестру з Маріуполя Жанну, з якими зник зв’язок ще на початку березня.

У програмі ДНК. Свої 2022 Віра поділиться своїми припущеннями з приводу місцеперебування Жанни. Жінка підозрює, що її сестра, яку вона не бачила майже 17 років, може знаходитись у Криму. Віра Іванівна побачила фото незнайомки в інтернеті, яка дуже схожа на Жанну та просить допомогти їй виїхати з тимчасово окупованого півострова. Та чи дійсно жінка на світлині її сестра? І де зараз брат Віри Іванівни Віктор? Дізнаєтеся просто зараз у програмі ДНК. Свої 2022 випуск 4 від 27.11.2022.

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Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 3 від 20.11.2022