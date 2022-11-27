ДНК. Свої — смотреть онлайн 4 выпуск от 27.11.2022

Выпуск 4 | 27.11.2022 | 2022

Не пропустите социальный проект ДНК. Свої 2022 выпуск 4 от 27.11.2022, в котором команда программы помогает героям найти своих пропавших во время полномасштабного вторжения родных.

К команде ДНК. Свої 2022 обратилась 73-летняя Вера Николаенко, которая волнуется за судьбу своих родственников в Луганской и Донецкой областях. Вера Ивановна ищет родного брата Виктора из Рубежного и двоюродную сестру из Мариуполя Жанну, с которыми исчезла связь еще в начале марта.

В программе ДНК. Свої 2022 Вера поделится своими предположениями по поводу местопребывания Жанны. Женщина подозревает, что ее сестра, которую она не видела почти 17 лет, может находиться в Крыму. Вера Ивановна увидела фото незнакомки в интернете, которая очень похожа на Жанну и просит помочь ей выехать с временно оккупированного полуострова. Но действительно ли женщина на фотографии ее сестра? И где сейчас брат Веры Ивановны Виктор? Узнаете прямо сейчас в программе ДНК. Свої 2022 выпуск 4 от 27.11.2022.

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