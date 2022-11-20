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Таємниці ДНК

Video: ДНК. Свої - смотреть онлайн 3 выпуск от 20.11.2022

Смотрите онлайн ДНК. Свої 2022. Выпуск 3 от 20 ноября 2022 - смотрите онлайн 3 выпуск ДНК. Свої эфир от 20.11.2022
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Выпуск 3 | 20.11.2022 | 2022

Смотрите онлайн трогательный 3 выпуск от 20.11.2022 г. проекта ДНК. Свої 2022, который расскажет историю выдающегося волонтера дяди Гриши. Григорий Янченко уже прославился на весь мир! Кадры с тем, как он назло рашистам собирает донаты на армию в оккупированном Херсоне под украинскую музыку, облетели интернет. Несмотря на угрозы рашистов, дядя Гриша продолжал делать свое дело и верил в освобождение Херсона.

Однако, по словам родных Григория в проекте ДНК. Свої 2022 связь с мужчиной оборвалась две недели назад. Из-за опасности его жизни, он должен был все же выехать к своим в сторону Запорожья, однако до сих пор неизвестно смог ли он добраться до безопасного места. В программе ДНК. Свої 2022 выпуск от 20.11.2022 редактора проекта сделают все, чтобы найти живую легенду херсонца дядю Гришу!

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Смотрите онлайн: ДНК. Свої выпуск 2 от 13.11.2022

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