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Video: ДНК. Свої - смотреть онлайн 2 выпуск от 13.11.2022

Смотрите онлайн ДНК. Свої 2022. Выпуск 2 от 13 ноября 2022 - смотрите онлайн 2 выпуск ДНК. Свої эфир от 13.11.2022
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Выпуск 2 | 13.11.2022 | 2022

Смотрите 2 выпуск от 13.11.2022 г. социального проекта ДНК. Свої 2022. Он помогает нашим героям искать близких и друзей, с которыми они потеряли связь из-за полномасштабной войны.

В программу обратились сразу две семьи, чьи родственники проживают во временно оккупированном Энергодаре. Родители сестер Светланы и Елены, а также свекры Юлии, являются так называемыми Первыми ласточками – людьми, когда-то построившими Энергодар.

В программе ДНК. Свої 2022 героини рассказали, что потеряли связь с родными после массированного ракетного обстрела города рашистами. Редакторы проекта связались с волонтерами, работающими в том регионе, чтобы узнать судьбы Первых ласточек. Удастся ли кому-нибудь из наших героев встретиться с родными? Узнаете в ДНК. Свої 2022 выпуск 2 от 13.11.2022 на сайте СТБ.

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