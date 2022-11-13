ДНК. Свої – дивитись онлайн 2 випуск від 13.11.2022

Випуск 2 | 13.11.2022 | 2022

Дивіться 2 випуск від 13.11.2022 соціального проєкту ДНК. Свої 2022. Він допомагає нашим героям шукати близьких та друзів, з якими вони втратили зв’язок через повномасштабну війну.

До програми звернулися одразу дві родини, чиї родичі проживають в тимчасово окупованому Енергодарі. Батьки сестер Світлани та Олени, а також свекри Юлії, є так званими Першими ластівками – людьми, які колись розбудували Енергодар.

В програмі ДНК. Свої 2022 героїні розповіли, що втратили зв’язок з рідними після масованого ракетного обстрілу міста рашистами. Редактори проєкту зв’язалися з волонтерами, які працюють в тому регіоні, щоб дізнатися долі Перших ластівок. Чи вдасться комусь з наших героїв зустрітися з рідними? Дізнаєтеся в ДНК. Свої 2022 випуск 2 від 13.11.2022 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 1 від 06.11.2022