Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Video: ДНК. Свої - дивитись онлайн 2 випуск від 13.11.2022

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2022. Випуск 2 від 13 листопада 2022 - дивитись онлайн 2 випуск ДНК. Свої ефір від 13.11.2022
Дивіться також
ДНК. Свої – дивитись онлайн 2 випуск від 13.11.2022
Таємниці ДНК

ДНК. Свої – 1 випуск від 06.11.2022

 ДНК. Свої – дивитись онлайн 2 випуск від 13.11.2022
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 3 від 20.02.2022

 ДНК. Свої – дивитись онлайн 2 випуск від 13.11.2022
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 2 від 13.02.2022. Частина 2

 ДНК. Свої – дивитись онлайн 2 випуск від 13.11.2022
Таємниці ДНК

Таємниці ДНК сезон 5 – випуск 1 від 06.02.2022. Частина 1
Таємниці ДНК Випуск 2 ДНК. Свої – 2 випуск від 13.11.2022
Випуск 2 | 13.11.2022 | 2022

Дивіться 2 випуск від 13.11.2022 соціального проєкту ДНК. Свої 2022. Він допомагає нашим героям шукати близьких та друзів, з якими вони втратили зв’язок через повномасштабну війну.

До програми звернулися одразу дві родини, чиї родичі проживають в тимчасово окупованому Енергодарі. Батьки сестер Світлани та Олени, а також свекри Юлії, є так званими Першими ластівками – людьми, які колись розбудували Енергодар.

В програмі ДНК. Свої 2022 героїні розповіли, що втратили зв’язок з рідними після масованого ракетного обстрілу міста рашистами. Редактори проєкту зв’язалися з волонтерами, які працюють в тому регіоні, щоб дізнатися долі Перших ластівок. Чи вдасться комусь з наших героїв зустрітися з рідними? Дізнаєтеся в ДНК. Свої 2022 випуск 2 від 13.11.2022 на сайті СТБ.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 1 від 06.11.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати