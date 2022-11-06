ДНК. Свої – дивитись онлайн 1 випуск від 06.11.2022

Випуск 1 | 06.11.2022 | 2022

Не пропустіть прем’єру нового проєкту СТБ – дивіться онлайн ДНК. Свої 2022 випуск 1 від 06.11.2022! Євген Тузов розшукує немовля, яке врятував у Маріуполі. Малюка принесли в бомбосховище і сказали, що його батьки загинули через обстріли. Герой проєкту ДНК. Свої 2022 був комендантом укриття й кілька днів опікувався дитиною, яку згодом відвезли в лікарню.

Євген і досі не може забути це маленьке маріупольське диво, тому робить усе, щоб дізнатися хоч щось про його подальшу долю. Хто забрав немовля з лікарні? Чи причетна до цієї історії багатодітна родина, яка постраждала від обстрілів на тій самій вулиці? Команда журналістів СТБ провела власне розслідування історії про Богданчика – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 1 від 06.11.2022 на сайті СТБ.

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