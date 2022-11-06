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Таємниці ДНК

Video: ДНК. Свої - смотреть онлайн 1 выпуск от 06.11.2022

Смотрите онлайн ДНК. Свої 2022. Выпуск 1 от 6 ноября 2022 - смотрите онлайн 1 выпуск ДНК. Свої эфир от 06.11.2022
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Выпуск 1 | 06.11.2022 | 2022

Не пропустите премьеру нового проекта СТБ – смотрите онлайн ДНК. Свої 2022 выпуск 1 от 06.11.2022! Евгений Тузов разыскивает младенца, которого он спас в Мариуполе. Малыша принесли в бомбоубежище и сказали, что его родители погибли из-за обстрелов. Герой проекта ДНК. Свої 2022 был комендантом укрытия и несколько дней заботился о ребенке, которого впоследствии отвезли в больницу.

Евгений до сих пор не может забыть это маленькое мариупольское чудо, поэтому делает все, чтобы узнать хоть что-нибудь о его дальнейшей судьбе. Кто забрал младенца из больницы? Причастна ли к этой истории многодетная семья, которая пострадала от обстрелов на той же улице? Команда журналистов СТБ провела собственное расследование истории про маленького Богдана – смотрите онлайн проект ДНК. Свої 2022 выпуск 1 от 06.11.2022 на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: ДНК. Свої

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