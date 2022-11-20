ДНК. Свої – дивитись онлайн 3 випуск від 20.11.2022

Выпуск 3 | 20.11.2022 | 2022

Дивіться онлайн зворушливий 3 випуск від 20.11.2022 проєкту ДНК. Свої 2022, який розповість історію видатного волонтера дяді Гриші. Григорій Янченко вже прославився на весь світ! Кадри з тим, як він на зло рашистам збирає донати на армію в окупованому Херсоні під українську музику, облетіли інтернет. Попри погрози рашистів, дядя Гриша продовжував робити свою справу і вірив у звільнення Херсону.

Проте за словами рідних Григорія у проєкті ДНК. Свої 2022 зв’язок з чоловіком обірвався два тижні тому. Через небезпеку його життю, він мав все ж таки виїхати до своїх у бік Запоріжжя, однак і досі невідомо чи зміг він добратися до безпечного місця. В програмі ДНК. Свої 2022 випуск від 20.11.2022 редактори проєкту зроблять все, щоб знайти живу легенду херсонця дядю Гришу!

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Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 2 від 13.11.2022