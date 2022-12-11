ДНК. Свої – дивитись онлайн 6 випуск від 11.12.2022

Випуск 6 | 11.12.2022 | 2022

Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 6 від 11.12.2022, в якому почуєте історії жителя Рубіжного Олега.

Чоловік дивом вижив після того, як біля його будинку рашисти підірвали цистерни з газом – рідна вулиця Олега була повністю знищена. Врятувався чоловік завдяки своїй сусідці, яка в напівпритомному стані привела допомогу в потрібне місце. В програмі ДНК. Свої 2022 Олег мріє ще раз побачити цю сміливу жінку, а також хоче зустрітися з хірургінею Оксаною, яка врятувала руку Олега.

Також головний герой 6 випуску від 11.12.2022 програмі ДНК. Свої 2022 мріє знайти своїх біологічних батьків, адже його прийомні мама та тато загинули під час повномасштабного вторгнення. Чи відбудеться ця зустріч? Дізнаєтеся просто зараз.

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