ДНК. Свої – дивитись онлайн 7 випуск від 18.12.2022

Выпуск 7 | 18.12.2022 | 2022

Дивіться онлайн соціальний проєкт телеканалу СТБ ДНК. Свої 2022 випуск 7 від 18.12.2022. Програма, яка допомагає українцям шукати тих, з ким вони втратили зв’язок через повномасштабну війну.

Юрій Кузнєцов з Ізюму до навали рашистів був звичайним травматологом у місцевій лікарні, але тепер він справжній герой для десятків людей. У підвалі медичного закладу Юрій Євгенійович декілька місяців піклувався про пацієнтів, поки місто було в окупації.

Тепер в студії програми ДНК. Свої зберуться пацієнти лікаря Кузнєцова, які розкажуть про подвиг свого спасителя і зустрінуться з ним знову, щоб подякувати за врятоване життя. Дивіться випуск 7 від 18.12.2022 проєкту ДНК. Свої про ізюмського героя.

ДНК. Свої всі випуски

Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 6 від 11.12.2022