Video: ДНК. Свої - дивитись онлайн 7 випуск від 18.12.2022
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Выпуск 7 | 18.12.2022 | 2022
Дивіться онлайн соціальний проєкт телеканалу СТБ ДНК. Свої 2022 випуск 7 від 18.12.2022. Програма, яка допомагає українцям шукати тих, з ким вони втратили зв’язок через повномасштабну війну.
Юрій Кузнєцов з Ізюму до навали рашистів був звичайним травматологом у місцевій лікарні, але тепер він справжній герой для десятків людей. У підвалі медичного закладу Юрій Євгенійович декілька місяців піклувався про пацієнтів, поки місто було в окупації.
Тепер в студії програми ДНК. Свої зберуться пацієнти лікаря Кузнєцова, які розкажуть про подвиг свого спасителя і зустрінуться з ним знову, щоб подякувати за врятоване життя. Дивіться випуск 7 від 18.12.2022 проєкту ДНК. Свої про ізюмського героя.
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