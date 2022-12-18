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ДНК. Свої

Video: ДНК. Свої - дивитись онлайн 7 випуск від 18.12.2022

Дивіться онлайн ДНК. Свої 2022. Випуск 7 від 18 грудня 2022 - дивитись онлайн 7 випуск ДНК. Свої ефір від 18.12.2022
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Выпуск 7 | 18.12.2022 | 2022

Дивіться онлайн соціальний проєкт телеканалу СТБ ДНК. Свої 2022 випуск 7 від 18.12.2022. Програма, яка допомагає українцям шукати тих, з ким вони втратили зв’язок через повномасштабну війну.

Юрій Кузнєцов з Ізюму до навали рашистів був звичайним травматологом у місцевій лікарні, але тепер він справжній герой для десятків людей. У підвалі медичного закладу Юрій Євгенійович декілька місяців піклувався про пацієнтів, поки місто було в окупації.

Тепер в студії програми ДНК. Свої зберуться пацієнти лікаря Кузнєцова, які розкажуть про подвиг свого спасителя і зустрінуться з ним знову, щоб подякувати за врятоване життя. Дивіться випуск 7 від 18.12.2022 проєкту ДНК. Свої про ізюмського героя.

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Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 6 від 11.12.2022

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