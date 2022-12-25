ДНК. Свої – дивитись онлайн 8 випуск від 25.12.2022

Выпуск 8 | 25.12.2022 | 2022

Історія дружби та стійкості, яка вражає до глибини душі, – дивіться онлайн ДНК. Свої 2022 випуск 8 від 25.12.2022! Аліна Глобчанська звернулася по допомогу команди ДНК. Свої 2022, щоб знайти колег, які стали для нею сім’єю посеред пекла в Маріуполі. Вони разом працювали лікарями швидкої допомоги та рятували життя маріупольців після ворожих обстрілів.

Після порятунку з окупації Аліна втратила зв’язок із друзями, тому мріє знову їх знайти. Команда журналістів СТБ провела власне розслідування, щоб дізнатися про подальшу долю тих, хто виїхав із міста, і тих, хто в ньому залишився. Які неймовірні історії розкажуть юні лікарі? Чи вдасться знайти всіх фельдшерів? Чи всі змогли вижити? Дізнайтеся зворушливу історію справжньої дружби просто зараз – дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 8 від 25.12.2022 на сайті СТБ.

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