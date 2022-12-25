ДНК. Свої – дивитись онлайн 9 випуск від 25.12.2022

Выпуск 9 | 25.12.2022 | 2022

Дивіться онлайн соціальний проєкт ДНК. Свої 2022 випуск 9 від 25.12.2022, в якому ви вкотре переконаєтесь, що херсонці – неймовірні люди. У сьогоднішньому випуску програми мова піде про 28-річну медсестру Херсонської лікарні Ольгу Дмитрук. Перші місяці окупації міста ця відважна дівчина цілодобово доглядала за пацієнтами, приділяючи особливу увагу важко пораненим військовим.

У програмі ДНК. Свої 2022 Ольга розповіла, що найбільше потоваришувала з двома військовими – Вікторією та Дмитром. Дівчина хоче, щоб журналісти проєкту знайшли її нових друзів, з якими різко зник зв’язок. Просто зараз у 9 випуску від 25.12.2022 програми ДНК. Свої 2022 ви почуєте історії справжніх героїв.

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Дивіться онлайн: ДНК. Свої випуск 8 від 25.12.2022